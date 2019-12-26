7 سنوات سجنا لإطارات في الجمارك والبنوك هربوا 400 مليار باستيراد أقراص “سي دي”فارغة

التمس وكيل الجمهورية على مستوى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد بمحكمة سيدي امحمد، عقوبات تراوحت مابين عامين وسبعة سنوات حبس نافذ في حق في 33 متهما.

وحسبما وقفت عليه “النهار أونلاين”، فإن من بين المتهمين 7 موقوفين متواجدين رهن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى إطارات جمركية بمطار هواري بومدين و مسؤولون سامون في البنوك.

ووجهت للمتهمين تهم متعلقة بجناية التزوير في محرر رسمي و جنحة إساءة استغلال الوظيفة و تبييض الأموال، بالإضافة الى جنحة التحرير العمدي لتقرير شهادات ثتبث وقائع غير صحيحة مخالفة للتشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وحسب المعطيات التي تحصلت “النهار اونلاين” عليها، فإن المتهمين قاموا بتهريب حوال 400 مليار سنتيم الى الخارج من خلال عدة عمليات قاموا بها، تتعلق باستيراد أقراص من الصين و دبي على أساس أنها تحتوي على برامج معلوماتية مهمة و متطورة، لكن بعد التحقيقات تبين أن تلك الأقراص فارغة المحتوى.