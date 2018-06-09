7 سنوات سجنا لامرأة دسّت الكيف لزوجها للتخلّص منه في غرداية

فيما تمّت إدانة عشيقها الفار بـ20 سنة سجنا

قضت، أول أمس، هيئة جنايات غرداية بسبع سنوات سجنا و110 مليون سنتيم غرامة ضد زوجة وأم لطفلين قامت بدس المخدرات لزوجها برفقة عشيقها الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا و400 مليون غرامة مالية، في قضية أثارت الرأي العام بغرداية، لأن مكيدة الزوجة وعشيقها تجاه زوجها انكشفت في آخر لحظة.

بعدما كان زوجها المعروف بأخلاقه الحميدة مهددا بالمكوث سنين طويلة وراء القضبان، بسبب المكيدة التي دبرتها له زوجته برفقة عشيقها الذي تعرفت عليه عن طريق الفايسبوك، واتفقت معه على سرقة مبلغ مالي يقدر بـ195 مليون سنتيم من زوجها بعدما رسما خطة محكمة، و من ثم دس المخدرات له وتبليغ مصالح الأمن للزج بزوجها في السجن من أجل التخلص منه، ليتم كشف الخطة من طرف مصالح الأمن بعدما تأكدوا من وجود العديد من الثغرات.

ليتم تمديد التحقيق إلى غاية اكتشاف الرابطة بين الزوجة وعشيقها الذي قام بتبليغ مصالح الأمن عن وجود المخدرات، وتبين وجود 58 محادثة عبر الهاتف أو «الفايسبوك»، ليتم مواجهة الزوجة إلى أن اعترفت بكل ما هو منسوب إليها.

وتوبعت على أساسها برفقة عشيقها المنحدر من ولاية أدرار بتهمة تكوين عصابة أشرار من أجل ارتكاب جناية وجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والتسلق وجنحة تسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وجنحة الوشاية الكاذبة وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها، مع تقديم دليل كاذب وجنحة القيام بطريقة غير مشروعة بتوزيع وتسليم بأية صفة كانت مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

ليتم إدانتها في بعض هذه الجرائم، فيما تمت تبرئتها من بعض التهم المذكورة مع استفادتها من ظروف التخفيف، فيما تم تشديد العقوبة على عشيقها المتواجد في حالة فرار، حيث صدر في حقه أمر بالقبض.