7 سنوات سجنا لرغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين والسبب!

قضت محكمة عراقية، بالسجن لمدة سبع سنوات ضد رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بتهمة الترويج ونشر أفكار “حزب البعث” المحظور في العراق.

وحسب مصادر إعلام محلية، ذكرت محكمة جنايات الكرخ، في بيان صحفي، أن “القاضي محمد سلمان قاضي محكمة الكرخ. قرر إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات. وفق قانون “حظر حزب البعث العربي الاشتراكي” والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية”. عن جريمة قيامها بالمساهمة في ترويج أفكار وأراء حزب البعث في في وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، ولم تحدد المحكمة المقابلات التلفزيونية المقصودة.

ويعاقب القانون -الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما- كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده. أو يروج له، كما يحظر القانون “حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية”.

وبحسب بيان المحكمة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق. حيث حيث تقيم رغد وهي ابنة صدام الكبرى، وأبناؤها منذ 2003 في ضيافة الأردن، ورفضت عمّان عدة مرات تسليمها لبغداد التي اتهمتها بـ”تمويل نشاطات إرهابية”.