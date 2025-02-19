7 سنوات سجنا لصاحب صفحة ” الشنوي” أشاد بمنشورات وفيديوهات الإرهابي “أمير ديزاد”

أدانت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، المتهم الموقوف المدعو “ث.م ” القاطن في الرغاية بـ7 سنوات سجنا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. لضلوعه في قضية تتعلق بجناية الإشادة بالأفعال الارهابية وتشجيعها. بالإضافة كذلك إلى جناية استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لدعم ونشر أفكار تنظيم إرهابي بصفة مباشرة.

حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يستغل صفحته على ” فايسبوك ” المعرفة ب” الشنوي”. لعرض منشورات وفيديوهات تخص الإرهابي الفار “أمير بوخرس”، بغرض الإساءة للنظام ومؤسسات الدولة .

” رصد صفحة تحريضية “

وانطقلت الوقائع في قضية الحال بعدما تم رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك المعرف بـ el” chinwi” به حوالي 2100 متابع. و الذي يعمل على إعادة نشر مقاطع فيديو، فتبين أن الحساب صاحبه المدعو “ث. م”، فتم توقيفه بتاريخ 29-08-2024.

” تصريحات المتهم”

و بسماع المتهم اعترف صرح أنه صاحب الحساب و يستخدم صفحته لنشر أخبار فريق مولودية الجزائر و رابطة مناصري الفريق المعروفة باسم “الالتراس”.

و انه خلال سنة 2020 وأثناء حديثه مع أصدقائه حول “أمير ديزاد” آثار فضوله و قام بالبحث عليه في مواقع التواصل الإجتماعي. وبعدها أصبح يشاهد منشوراته والفيديوهات التي يبثها،ثم يقوم باعادة نشرها.

في ذات السياق صرح المعني بالأمر أنه خلال سنة 2023 تمت إضافته إلى مجموعة محادثة الأنصار فريق مولودية الجزائر (الإلتراس) عبر تطبيق مسنجر. و المعرفة ب “NEW RG ” و التي كانت تتداول أخبار رياضية. بالإضافة كذلك إلى منشورات مسيئة للنظام الجزائري و مقاطع فيديو الإرهابي المسمى “بوخرص أمير” .

” التواصل مع الإرهابي “أمير ديزاد”

كما واصل المتهم في تصريحاته أنه خلال صيف سنة 2023 و تزامنا مع بداية رابطة المحترفين للدرجة الأولى “موبيليس”. وأثناء تواجده بالساحة العمومية لمدينة “الرغاية” رفقة صديقه المسمى “م. أ” و خلال جدالهما حول الفريق الذي سيتوج بكأس الرابطة. أخبره بأن المدعو ” أمير ديزاد” علم بالفريق الذي سيفوز بالنهائي، الأمر الذي أثار فضوله كونه مناصر وفي لفريق مولودية الجزائر. وجعله يقوم بإرسال رسالة مضمونها hey ” للمدعو “امير ديزاد” عبر قناته في تطبيق “تيلغرام”. إلا أن هذا الأخير لم يقم بالرد عليه.

خلالها طلب من المدعو ” أحمد ” تسليمه الرقم الهاتفي الخاص بالإرهابي أمير ديزاد. أين أكد له المعنى أنه يوجد رقمه الهاتفي عبر صفحته المتاحة.

” اعترافات أخرى مثيرة”

أضاف المعنى أنه يملك حساب تيلغرام وخلال مارس من سنة 2024 و أثناء تواجده بمقهى الحي برفقة أصدقائه أخبرهم “م.أحمد “. أنه سيسافر إلى دولة ليبيا لأجل العمل طالبا منهم مساعدته في جمع المال. كما أنه وبعد مرور عدة أيام من سفر المسمى “م. أحمد” ، قام هذا الأخير بمشاركة عدة صور أسلحة عسكرية في مجموعة محادثة لأنصار فريق مولودية الجزائر، عبر تطبيق ميسنجر و المعرفة NEW RG “. الأمر الذي أدى إلى حظر مجموعة المحادثة NEW RG” من تطبيق ميسنجر. كما تم إلقاء القبض على ” أحمد” في أحد المعابر الحدودية الشرقية للبلاد .

كما صرّح المتهم أنه قام بنشر مقطع من فيديو للمسمى “علي بلحاج ” على صفحته المعرفة EL CHINWI ” على موقع التواصل الاجتماعي. والذي يشتم من خلاله فيه عناصر الأمن الوطني و يتهمهم بسوء استغلال مناصبهم. كما أقر بتحميله الصورة التحريضية الموجودة في هاتفه النقال “لا للعهدة الثانية”.

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