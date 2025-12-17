7 سنوات سجنا لمسبوق حاول قتل جاره بطعنات سيف بالحي الفوضوي بصواشات في الرويبة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، بإدانة المتهم الموقوف “خ.ر” البالغ من العمر35 سنة، بـ7 سنوات سجنا عن جناية محاولة القتل، لضلوعه في جريمة تتعلق بمحاولة إزهاق روح جاره المسمى “ب.ي” يبغ من العمر 27 سنة، والمقيم بالحي الفوضوي شواصات بالرويبة، الذي نجا من الموت بأعجوبة لولا تدخّل سكان الحي، بعد مباغتته بطعنات سيف من الحجم الكبير أمام مسكنه العائلي.

حيث جاء منطوق الحكم في حق المتهم السالف ذكره بعدما التمس في حقه توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، معتبرا أن الوقائع المتابع بها فظيعة للغاية.

وكشفت أوراق القضية، أن الوقائع تحركت بموجب شكوى تقدم بها الضحية ” ب.يزيد” أمام فرقة الدرك الوطني بالرويبة بتاريخ 11 جوان 2023، في حدود الساعة الحادي عشر وربع ليلا، بينما كان برفقة المسمى ” ش.شفيق” بالقرب من مسكنه العائلي الواقع بالحي الفوضوي بسواشات مدينة الرويبة، تفاجا بالمدعو ” خ.رابح”حاملا بيده سيفا وقام بالإعتداء عليه بواسطته عل مستوى الرأس مخلفا له جرحا بطول 20 سم، وإصابة أخرى على مستوى الذراع الأيسر وضربة ثالثة على مستوى الرجل، وجروح عميقة عل مستوى البطن، وخلالهلا تدخل الجيران لفك النزاع ليفر المعتدي إلى وجهة مجهولة.

حيث قدّم الضحية شهادة طبية حررها له الطبيب الشرعي تثبت عجزه عن العمل لمدة 60 يوما.

حيث لدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، تبين أن سبب المشاجرة هو مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايين سنتيم، طالب به الضحية ” يزيد” كتعويض عن الضرر الذي أصابه في قضية ضرب وجرح عمدي أمام المحكمة، حيث يعدّ المبلغ تعويضا عن الأضرار اللاحقة به، ولأن المتهم تماطل في دفعه، قام الضحيّة بتهديد والده.

حيث صرّح المتهم “خ. رابح”، أنه اعتدى على الضحية “يزيد” بدواعي الانتقام بسبب التهديد الذي تعرّض له والده.