 7 سنوات سجنا نافذا في حق زارع القنب الهندي بميلة

أصدرت محكمة الإستئناف بالمحكمة الجنائية لمجلس قضاء ميلة أحكام قضائية ترواحت بين 03 و07 سنوات بــ في حق شخصين.

صدر الحكم الأول بعقوبة سبع سنوات سجن نافذا في حق عشريني توبع في جناية زرع نبتة القنب الهندي داخل منزله.

إضافة الى منعه من الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات كاملة في قضيتين مختلفتين توبع فيهما.

كما توبع المتهم بجنحة إمتلاكه لأقراص مهلوسة ذات الأساس المخدر بغرض الترويج والإستهلاك.

كما قضت المحكمة ذاتها بعقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة،وتعويض بقيمة 80 ألف دينار جزائري في حق طفل تعرض للتعنيف.

تعود تفاصيل القضية بعد تعرض طفل يبلغ من العمر 11 سنة تعرض للضرب والجرح المؤدي للعجز من طرف بالغ.