7 سنوات سجنا نافذا لرئيس بلدية بئر الجير ونائبه والمير السابق بسبب الفساد

أدانت صباح اليوم الإثنين محكمة ارزيو بوهران كل من رئيس بلدية بئر الجير “ق.محمد امين” ونائبه “ب.نور الدين”.

بالإضافة إلى المير السابق لذات البلدية “ح.بوجمعة” ومقاول بـ 7 سنوات سجنا نافذا.

إلى جانب 5 سنوات سجنا نافذا في حق المكلف بالميزانية “حاج.د”، كما تمت مصادرة كافة الممتلكات.

وتمت متابعتهم في قضايا فساد تتعلق بتبديد اموال عمومية، الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر مع سوء استغلال الوظيفة.

‏وهي القضية التي تعود لشهر ماي الماضي، أين أصدر قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو أوامر بإيداع الحبس ضد 12 موقوفا.

وبعد تحقيقات موسعة لمصالح الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية بوهران شملت تسديد فواتير مشروع وهمي لقطاع الري وتضخيم فواتير انجاز سوق جواري الى جانب العديد من المشاىيع الوهمية المخالفة للقانون، وتنظيم الصفقات العمومية قدرتها مصادرنا بأزيد من 35 مليار سنتيم.