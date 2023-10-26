7 سنوات سجنا نافذا لشاب حوّل مسكنه إلى مشتلة لزراعة ” الزطلة” بقلب العاصمة

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس المتهم الموقوف المدعو ” ح.عبد المومن”. بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لمتابعته بجناية زرع بطريقة غير مشروعة نبات القنب الهندي.

وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن نفس التهم .

وتورط المتهم الحالي في جريمة زرع نبات القنب الهندي في منزله العائلي الكائن بقلب العاصمة. مخصصا مشتلة خاصة للعناية بحشيش القنب الهندي منذ زراعتها الى غاية نشأتها.

تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 27 ديسمبر 2022، على الساعة العاشرة والنصف ليلا. تتمكن عناصر المتنقلة للشرطة القضائية -ذبيح شريف – من توقيف المدعو ” ح.عبد المومن”. على مستوى شارع الدكتور سعدان بالجزائر الوسطى، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على كمية من حشيش القنب و13 بذرة للقنب مجهزة للزراعة ومبلغ 4000دج.

حيث أكد المشتبه فيه عند استجوابه أنه تحصل على حشيش والقنب والبذور من شخص. يجهل هويته بمدينة عين الله من أجل زراعتها بمسكنه العائلي لأجل إنتاج حشيش القنب للاستهلاكه الشخصي. وقد سبق له قبل نحو 4 أشهر وأن قام بزرع تلك البذور غير أنه لك ينجح في إنتاج حشيش القنب.

واسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه، تم العثور على نبتة مشبوهة في دلو موجودة خلف الباب المؤدي للسطح. وموجود فوقها مصباحان تستعمل في العناية بالنبتة ومرآتان عاكستان للضوء مقابلة لها.

بالاضافة لكمية مشبوهة من الحشيش ومن البذور موضوعة في أكياس بلاستيكية صغيرة، مادتين تستعمل للعناية بالنبتة وآلة تجهيز سيجارة ملفوفة بالمخدرات.

ولدى استجواب المتهم في جلسة المحاكمة، أكد أنه قام بزراعة نبتة القنب الهندي قبل ستة أشهر لأجل إنتاج الحشيش لاستهلاكه، كما اعتنى بها باستعمال مصباحين لأجل الإضاءة والتدفئة، ومرآتان لعكس ضوء المصابيح عليها.

مضيفا أن المزهريات الأربعة يستعملها في زرع بذور القنب.