7 سنوات سجنا نافذا لعاملة نظافة بمستشفى وهران باعت رضيعا ميتا لمشعوذة

فتحت اليوم محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران، اكبر قضية هزت مستشفى وهران الجامعي شهر مارس من سنة 2019 بعد تورط عاملة نظافة تعمل بمصلحة التوليد في سرقة جثة جنين وبيعها لامرأة بغرض الشعوذة حيث ادانتهما بـ 7 سنوات حبسا نافذا.

إلى جانب خادمة المتهمة الثانية فيما برأت المتهمين الآخرين من بينهم رئيس مصلحة التوليد، قابلات، ممرضات واعوان امن بعدما وجهت لهم تهم إخفاء جثةَ ونقلها، انتزاع أعضاء من شخص ميت َوالاهمال المؤدي الى الضياع.

علما أن النائب العام التمس 7 سنوات سجنا نافذا المتهمين الرذيسيين مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 200 الف دج للاخرين.

وهي القضية المدوية التي هزت مستشفى الدكتور بن زرجب الجامعي بوهران بتاريخ 15 مارس 2019 بعد شكوى أودعها والد رضيع ولد ميتا بمصلحة التوليد.

لكن لم يتسلم جثته بعد إبلاغه باختفائها الغامض لتباشر مصالح الأمن بعد تحقيق داخلي للمديرية العامة للمؤسسة الاستشفائية تحريات واسعة اسفرت عن الإيقاع بعاملة النظافة التي سرقت الرضيع الميت وسلمته لامرأة في صفقة بيع قدرت بـ 5 ملايين سنتيم.

ليتم تقديم المتهمة و15 مشتبه بهم آخرين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جمال الدين الذي أمر بإيداع المتهمين الرئيسيين الحبس المؤقت بتهمة تكوين جماعة اشرار، المتاجرة بأعضاء بشرية، ممارسة السحر والشعوذة فيما وضع الآخرون تحت الرقابة القضائية.