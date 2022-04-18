7 سنوات سجنا نافذا لعصابة موح الصحة سطت على قرابة مليار من كشك ببئر خادم

أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة في الاطاحة بعصابة موح الصحة، التي تضم أربعة أفراد لضلوعهم في جريمة سرقة تحت طائلة التهديد بسلاح ناري، راح ضحيتها ابن الحي صاحب كشك لتحويل العملة الصعبة ببئر خادم.

وفي هذا السياق، خطط المتهمون لسرقة الضحية، بعد عملية ترصد دقيقة للمحل باستعمال سيارة مستأجرة من نوع ” هيونداي أكسنت “، ليقتحموا الأمكنة وهم ملثمي الوجوه و مدججين بالأسلحة.

تتمثل في بندقية صيد بحرية، وسكين ومطرقة، ثم قاموا بالاعتداء على صاحب المحل ضربا، قبل أن يستولوا على مبالغ طائلة من العملتين الوطنية والصعبة.

ثم لاذوا بالفرار على متن نفس المركبة التي تم اخفاء رقم تسلسلها، وجعل نوافذها باللون القاتم لدرء الشبهات.

وفي تفاصيل القضية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 10 ديسمبر 2020، أين تقدم الضحية ” ش.سليم” أمام فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية العاصمة،

بشكوى مفادها تعرضه إلى سرقة محله المتواجد ببئر خادم، تحت طائلة التهديد والضرب، من طرف 3 اشخاص ملثمين ومدججين بالاسلحة، ثم لاذوا بالفرار على متن مركبة من نوع ” هيونداي اكسنت”.

و في هذا السياق، باشرت ذات المصالح بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، انطلاقا باستغلال كاميرات المراقبة أين تبين أن الفاعلون نزلوا من مركبة من نوع ” اكسنت” التي قبل توقفها بالاماكن. كانت تجوب المحل ذهابا وايابا.

وفي حدود الساعة الثالثة زوالا توقفت ونزل منها ثلاث أشخاص يرتدون ألثمة، ويحملون أسلحة بيضاء أحدهم بيده بندقية صيد بحرية،

والآخر سكين من الحجم الكبير ، أما الثالث فكان يحمل حقيبة يد، وبعد اقتحامهم المحل حاصروا الضحية، واعتدوا عليه بالصرب ثم سطوا على مبالغ مالية معتبرة من العملتين الوطنية والصعبة.

العثور على مبالغ مالية معتبرة منها مبلغ 8035،الف سنتيم

كما تمكن المحققون في اطار التحقيق من تحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بالمدعو “ش.محمد عزيز” المكنى ب” موح الصحة”، و” س رابح”، ق.سمير” الذين تببن من خلال الكشوفات الهاتفية،

بأن ثلاثتهم كانوا في تواصل مستمر وبين مشتبه فيه آخر يدعى ” ق.محمد رمزي” هذا الأخير ضبط بحوزته 180 ألف دج وهاتف نقال من نوع ” رادمي” ومبلغ آخر بقيمة 50 ألف دج بداخل السيارة التي ضبط على متنها.

كما تم حجز ساعة سوداء اللون بيد المشتبه فيه ” م.عبد العزيز”.، ولدى تفتيش منزل المشتبه فيه ” س.رابح” بعين النعجة تم العثور على مبالغ مالية معتبرة منها مبلغ 8035،الف سنتيم

و 815 دولار، 314 ريال سعودي، 13 ليرة، 450 ألف ين استرليني، بالاضافة الى خنجر تم ضبطه عند المشتبه فيه “محمد عزيز”، ومطرقة وقائع حديدي لدى المدعو ” ق.سمير”.

وخلال مجريات التحقيق اعترف المتهم “ق.سمير” بأن العملية تم التخطيط لها، بعد استئجار مركبة من وكالة استئجار السيارات لصاحبها ” ب.لوناس” ،

وتغيير لوحة الترقيم، ووضع ورق التعليم على زجاج السيارة ثم التوجه إلى محل الضحية ومراقبته، وبعد اقتحام الأماكن، والسطو على الأموال توجهوا الى منزل المتهم : س رابح””لابتسام المسروقات.

كما اعترف المتهم “ش.عزيز” خلال محضر سماعه بأنه سلم للمتهم ” ق.محمد رمزي” مبلغ 60 مليون سنتيم من الأموال المسروقة بغرض شراء سيارة.

ولدى مثول المتهمين أمام هيئة محكمة الجنابات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اعترف كل من ” ش.محمد عزيز” و”س.رابح” ، ” ق.سمير” بالتهم المنسوبة اليهم.

ماعدا المتهم ” ق.محمظ رمزي’ فتمسك بانكار مانسب اليه من وقائع، لتلتمس النيابة العامة توقيع عقوبات تراوحت بين 15 و5 سنوات سجنا نافذا،

قبل أن تقرر المحكمة بتبرئة ساحة المتهم ” ق محمد رمزي” وإدانة باقي المتهمين ب 7 سنوات سجنا نافذا عن جناية تكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب جنايات، جناية السرقة بالتعدد وتوافر ظروف الليل، التهديد والعنف واستحضار مركبة.