7 سنوات سجنا نافذا للاعب هاوٍ لمولودية وهران متهم بمحاولة قتل

برّر جريمته بحقد سببه الفريق

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء وهران، متهما بفعل محاولة القتل، وعقابا له، الحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، مع حرمانه من حق الترشح والإنتخاب لمدة ثلاث سنوات، تسري بدءًا من انقضاء العقوبة الأصلية، علما أن المتهم لاعب كرة قدم في مولودية وهران قسم الهواة، مع إلزامه بأداء تعويض قيمته 500 ألف دينار، فيما كانت التماسات النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.

وجاء في سرد التفاصيل، أنه بتاريخ الثلاثين مارس 2019، تعرض شاب لاعتداء بسلاح أبيض، استلزم إجلاءه إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية لمستشفى وهران، أين خضع على وجه السرعة لعملية جراحية، استئصل فيها نصف الطحال، ليحرر له الطبيب الشرعي شهادة عجز مؤقت عن العمل لمدة ستين يوما، وعجز دائم بنسبة 25 ٪، وذلك على خلفية إصابته بطعنتين أسفل القفص الصدري، إحداها بعمق 19 سم، مع إصابتين على مستوى الفخذ والخدين.

وبفتح تحقيق في الواقعة، توصلت المصالح الأمنية إلى هوية المعتدي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ب محمد”، الذي ألقي عليه القبض.

وفي رده على الفعل المنسوب إليه، أقرّ المتهم بارتكابه الجرم، وبرر ذلك بحقد لخلاف حول فريق مولودية وهران، مضيفا أنها المرة الأولى التي يرتكب فيها الفعل المتابع به، وكان ردا على اعتداء الضحية عليه بسلاح أبيض.

من جهته، نفى الضحية حيازته سلاحا أبيض، وأن الإصابة التي تعرض لها المتهم ولفق له بسببها الاعتداء عليه، كانت إثر شجار بين المتهم وابن خالته، حيث تدخل بينهما، غير أن الضحية لوح بالسكين ليصيب نفسه في اليد، ويوم الاعتداء عليه، أنقذه أبناء الحي من بين أيدي المتهم.