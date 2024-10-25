7 ضحايا إثر إحتراق منزل في المسيلة

وقع اليوم حريق داخل مطبخ منزل فردي بحي مويلحة في بلدية المسيلة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 و46 سنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرض الضحايا، لحروق وضيق في التنفس.

هذا وتدخلت فرق الحماية المدنية، مدعومة بالوحدة الرئيسية، عند الساعة 12:00 ظهراً لإخماد هذا الحريق ومنع إنتشاره إلى بقية المنزل.

وقامت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الزهراوي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأسفر الحريق أيضاً عن خسائر مادية شملت إحتراق أثاث وأجهزة كهربائية منزلية.