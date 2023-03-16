7 ضحايا إثر اصطدام قطارين في العاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الخميس، 7 ضحايا إثر اصطدام قطارين في عاصمة الجزائر. كما أشار بيان الحماية المدنية، أن الحادث وقع على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا على مستوى خط الثنية-الجزائر، بمحطة الحامة. في حين، اوضح البيان ذاته، أن الحادث نجم عن اصطدام قطار بضائع بآخر لنقل المسافرين كان في حالة توقف. حيث خلف الحادث، إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة أسعفوا ثم حولو إلى مستشفى مصطفى باشا. قتيل و78 جريحا في اصطدام قطارين ببومرداس

قتيل و78 جريحا في حادث مماثل قبل 7 سنوات ببومرداس

واهتزت، بتاريخ 23 سبتمبر 2016 في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، مدينة بودواو ببومرداس على وقع حادث اصطدام خطير لقطارين لنقل المسافرين. خلّف 196 جريح نقل منهم 78 إلى المستشفى. حيث أعلنت المصالح الصحية بالولاية حالة تأهب قصوى لاستقبال الجرحى. الذين تمّ توزيعهم على 5 مستشفيات بالعاصمة وبومرداس لتلقي الإسعافات والتّكفل السريع بحالاتهم.

كما خلّف حادث اصدام قطارين بمحطة بودواو ببومرداس، أمس، 196 جريح بين خفيفة وخطيرة. نقل منهم 78 جريحا إلى المستشفى غادروا كلهم عدا ثلاثة في حالة خطيرة لا يزالون على مستوى عيادة بودواو. من دون أن يخلف الحادث أي حالة وفاة. بعدما اصطدم قطار سريع كان متجها إلى ولاية بجاية بآخر كان متوقفا بمحطة بودواو، حسب شهود عيان. حيث قالوا إن هذه النقطة هي نقطة سوداء في حوادث القطارات. خاصة أنها عرفت حوادث سابقة.

وأشار سكان المنطقة الذين كانوا شاهدين على لحظة الاصطدام إلى أن القطار الذي كان متجها إلى ولاية بجاية. ويسير بسرعة كبيرة حاول التوقف حين شاهد القطار المتجه إلى الثنية متوقفا أمامه. غير أن المسافة التي كانت تفصلهما قصيرة وبالتالي وقع الاصطدام العنيف. حيث ظن السكان القريبين من المنطقة أن الأمر يتعلق بانفجار قنبلة.