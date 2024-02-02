7 ضحايا إثر تسرب للغاز بسطيف

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، مساء اليوم الجمعة، 7 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 400 مسكن بلدية و دائرة عين ولمان.

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا الـ7 من عائلة واحدة في عين المكان، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي بتلقي العلاج اللازم.