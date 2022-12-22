7 ضحايا إثر حادث اصطدام شاحنة وسيارة في تيارت
لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب اثنين آخرين اليوم الخميس، إثر حادث مرور بالطريق الوطني 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط. على مستوى منطقة النعيمة بلدية عين الذهب.
وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة، السادسة و9 دقائق، إثر حادث اصطدام بين شاحنة و سيارة.
كما جاء في بيان الحماية المدنية أن الأخيرة “تدخلت على الساعة السادسة و 5 د صباحا لأجل حادث مرور”. “تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة من نوع volvo بسيارة سياحية من نوع Renault 18 “. “على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالنقطة الكلومتريرية رقم PR87PK165 ببلديةالنعيمة دائرة عين الذهب”. “خلف هذا الحادث للأسف 5 وفيات في عين المكان تتراوح اعمارهم بين 4 و70سنة و مصابين اثنين. “تم إسعافهم ونقلهم فورا من طرف مصالحنا الى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسةالاستشفائية ميموني طاهر بدائرة السوڨر”. و”تحويل جثث المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة”.