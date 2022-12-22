7 ضحايا إثر حادث اصطدام شاحنة وسيارة في تيارت

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب اثنين آخرين اليوم الخميس، إثر حادث مرور بالطريق الوطني 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط. على مستوى منطقة النعيمة بلدية عين الذهب.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة، السادسة و9 دقائق، إثر حادث اصطدام بين شاحنة و سيارة.