 7 ضحايا إثر حادث مرور بتيزي وزو

أصيب سبعة (07) أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 25 واد قصاري بلدية و دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا42د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و حافلة. بالطريق الوطني رقم 25 واد قصاري بلدية و دائرة ذراع الميزان.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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