7 ضحايا إثر حادث مرور بتيزي وزو
بقلم عايدة.ع
أصيب سبعة (07) أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 25 واد قصاري بلدية و دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا42د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و حافلة. بالطريق الوطني رقم 25 واد قصاري بلدية و دائرة ذراع الميزان.
حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.
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