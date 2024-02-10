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أخبار الجزائر

 7 ضحايا إثر حادث مرور بتيزي وزو

بقلم عايدة.ع
 7 ضحايا إثر حادث مرور بتيزي وزو
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أصيب سبعة (07) أشخاص في حادث مرور  وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 25 واد قصاري بلدية و دائرة  ذراع الميزان بولاية  تيزي وزو.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا42د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و حافلة. بالطريق الوطني رقم 25 واد قصاري بلدية و دائرة ذراع الميزان.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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