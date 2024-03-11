7 ضحايا في اصطدام بين سيارة وحافلة بميلة
بقلم النهار أونلاين
أصيب سبعة (07) أشخاص، كحصيلة أولية في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 79 مشتة عزابة لطفي، بلدية عين التين و دائرة ميلة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 14سا21د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين. تشغل خط ميلة – وادي العثمانية على مستوى الطريق الوطني رقم 79 مشتة عزابة لطفي، بلدية عين التين ودائرة ميلة.
حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 19سنة و 61 سنة. تم اسعافهم و قلهم الى مستشفى ميلة.
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