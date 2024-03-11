7 ضحايا في اصطدام بين سيارة وحافلة بميلة

أصيب سبعة (07) أشخاص، كحصيلة أولية في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 79 مشتة عزابة لطفي، بلدية عين التين و دائرة ميلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 14سا21د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين. تشغل خط ميلة – وادي العثمانية على مستوى الطريق الوطني رقم 79 مشتة عزابة لطفي، بلدية عين التين ودائرة ميلة.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 19سنة و 61 سنة. تم اسعافهم و قلهم الى مستشفى ميلة.

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