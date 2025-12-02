7 ضحايا في اصطدام بين سيارتين في البويرة 

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 05، أمام محطة الوقود زيدان المخفي، ببلدية الأخضرية في ولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 07سا29د، إثر حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 05، أمام محطة الوقود زيدان المخفي، ببلدية ودائرة الأخضرية.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

