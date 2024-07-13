7 ضحايا في حادث مرور بالطارف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، بطريق اللعيون الحدودية في الطارف، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين، خلف 7 ضحايا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث بالطريق بين بلدية العيون ومركز العبور ببلدية السوارخ بدائرة القالة.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة، إلى المستشفى المحلي، لتلقي الاسعافات الأولية.

ومن جهتها المصالح الامنية المختصة، وعقب سماعها بالحادثة، سارعت إلى عين المكان. وقامت بكافة الاجراءات، وفتحت تحقيق أمني لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.