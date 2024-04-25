7 ضحايا في حادث مرور بقالمة

أصيب 7 أشخاص بجروح، فجر اليوم الخميس، إثر حادث مرور وقع بمخرج بلدية قلعة بوصبع بالطريق الوطني رقم 21 قالمة/ عنابة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية قلعة بوصبع، على الساعة 03 سا و41 دقيقة لأجل هذا الحادث.

ويتمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية من نوع 206 بحافلة لنقل العمال.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بجروح، تتراوح أعمارهم بين 24 و58 سنة من جنس ذكر “4 أشخاص من السيارة. أحدهم له جرح عميق في الراس و3 أشخاص من الحافلة”. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.