7 ضحايا في حادث مرور بميلة

تسبب حادث مرور في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة اثر اصطدام بين 3 سيارات بولاية ميلة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية التلاغمة على الساعة 01 و 11 دقيقة لأجل حادث مرور. تمثل في إصطدام تسلسلي لـ 03 سيارات و شاحنة لنقل البضائع “داسيا ستيبواي - داسيا لوغان -بيجو 404 – شاحنة من نوع ايسيوزي”. و هذا بالطريق الوطني رقم 100 بمفترق الطرق التلاغمة عين مليلة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص “4 جنس ذكر 3 جنس أنثى” لهم إصابات متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم و تحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات التلاغمة.