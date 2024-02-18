7 ضحايا في حادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون في حادث مرور وقع بالمكان المسمى مشتلة بئر الجير بلدية ودائرة بئر الجير بولاية وهران.

وأقادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة01سا52د. من اجل حادث اصطدام سيارة بشخص بالمكان المسمى مشتلة بئر الجير لدية ودائرة بئر الجير.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 19 سنة إصابة 06 أشخاص تتراوح أعمارهم. مابين (02 سنوات و 31 سنة) لديهم جروح وفي حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحلي.

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