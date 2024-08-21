7 ضحايا في حادث مرور خطير بتندوف

تسبب حادث مرور وقع في الصباح الباكر من نهار اليوم الأربعاء في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

وتدخلت فرق الإسعاف التابعة الحماية المدنية للمركز المتقدم بأم العسل، إثر حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 50. على بعد حوالي 230 كلم من مقر الولاية. الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين الأولى من نوع شيفرولي “أفيو” والثانية من نوع فيات.

أسفر هذا الحادث عن وقوع سبعةضحايا، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الجسم. حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى بلدية أم العسل.