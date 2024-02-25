7 ضحايا في حادث مرور خطير بسطيف

تسبّب حادث مرور وقع في الصباح الباكر من اليوم الأحد في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية سطيف.

تدخلت فرق الحماية المدنية لولاية سطيف فجر اليوم على الساعة 04 و07 د. من أجل حادث مرور خطير على الطريق السيار، خلف إصابة 7 أشخاص بأضرار متفاوتة الخطورة.

وتمثل الحادث في تصادم تسلسلي لستة مركبات “4سيارات وحافلتين حجم كبير لنقل المسافرين” على الطريق السيار اتجاه الغرب بنواحي عين الطريق بلدية سطيف. خلّف إصابة سبعة أشخاص “رجال أعمارهم تتراوح بين 25 و57 سنة” تم إسعافهم ونقلهم إلى إستعجالات المستشفى الجامعي سطيف.