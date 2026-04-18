7 ضحايا في حريق بناية سكنية بتيارت

أصيب 7 أشخاص بضيق في التنفس إثر نشوب حريق في بناية سكنية بحي بولنوار بلقاسم، ببلدية ملاكو التابعة لدائرة مدروسة بولاية تيارت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدات المسعفة في حدود الساعة 10:35 صباحاً لإخماد الحريق الذي شب في مسكن ذو طابق واحد.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و57 سنة. حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي. وقد سخّرت المصالح لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.