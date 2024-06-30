7 ضحايا في حريق مصنع للبلاستيك بسطيف

أصيب 7 أشخاص، زوال اليوم الأحد، إثر حادث حريق مستودع التخزين بمصنع البلاستيك، ببلدية بازر الصخرة ودائرة العلمة في سطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، لأجل إخماد حريق مستودع التخزين بمصنع البلاستيك.

وخلف الحادث إصابة 07 أشخاص لهم صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم للدخان، حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى العلمة.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المصنع، فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة.