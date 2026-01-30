7 ضحايا في حوادث المرور والإختناق بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة بلغت 7 وفيات، منها 4 حالات في حوادث المرور عبر عدة طرقات، و3 حالات وفاة نتيجة التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات التي قامت بها الوحدات الميدانية 3327 تدخلاً. بمعدل تدخل كل 26 ثانية لتأمين المواطنين وإسعاف المصابين.

وفي تفاصيل حوادث المرور، سجلت المصالح 138 تدخلاً، أسفرت عن إسعاف ونقل 159 جريحاً إلى المستشفيات. بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات.

أما فيما يخص مخاطر “القاتل الصامت”، فقد تدخلت الإسعافات في 5 حوادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. حيث تم إنقاذ 8 أشخاص من موت محقق. بينما تأكدت وفاة 3 أشخاص متأثرين باستنشاق الغاز.