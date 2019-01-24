7 طرق وطنية و17 طريق ولائي تأثرت بالتقلبات الجوية

وفرت المصالح المختصة بوزارة الأشغال العمومية كل الامكانات على إثر التقلبات الجوية التي تشهد بعض ولايات الوطن.

حيث سخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية للإبقاء على شبكة الطرق في حالة استعمال دائم وضمان السلامة المرورية لمستخدميها.

وقد سجلت خلال هذا اليومين عدة تدخلات لمصالحها على مستوى 6 ولايات التي عرفت تساقط كثيف للثلوج.

مما أدى الى انقطاع بعض الطرق وتذبذب في حركة السير بـ 24 محور يضم 7 طرق وطنية و17طريق ولائي.

بالإضافة الى الطريق السيار شرق غرب على مستوى منطقة جبل الوحش بقسنطينة.

فقد سخرت في هذه التدخلات أكثر من 1290 عامل صيانة من مديريات الأشغال العمومية و 700 آلية وعتاد للأشغال العمومية.

واستعمال حوالي 100 طن من مادة الملح التي استخدمت على محاور الطرقات لإذابة الجليد والثلوج المتراكمة.

تم فتح للمرور لحد الآن كل المحاور ما عدا بعض المسالك الجبلية بولاية البوبرة، تيزي وزو وجيجل.