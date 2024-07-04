7 طلقات أنهت حياته.. مقتل جزائري برصاص ضابط شرطة فرنسي

لقي شاب جزائري متواجد بشكل غير قانوني في فرنسا مصرعه، بعد أن أطلق عليه ضابط شرطة بملابس مدنية خارج الخدمة. خمس رصاصات في بلدة بوبيني.

وأمر قاضي التحقيق بوضع الجاني المزعوم في حادث إطلاق النار المميت تحت الرقابة القضائية، قبل وضعه في الحبس الاحتياطي.

وتعود الوقائع إلى يوم السبت الماضي 29 جوان، حوالي الساعة 6:30 صباحًا. حيث تم تنبيه ضابط الشرطة، الذي كان خارج الخدمة. التابع لمحطة بوبيني التابعة لشركة المرور الإقليمية والسلامة على الطرق رقم 93. من قبل جدته إلى وجود ضجيج مشبوه.

وكان هذا الجزائري، الذي يبلغ من العمر حوالي الثلاثين عامًا، والمعروف ببائع السجائر المتجول. يجلس في المبنى الخارجي لمنزل جدة ضابط الشرطة.

ثم ذهب هذا الأخير بسرعة إلى مكان الحادث ووجد الجزائري الذي أطلق عليه النار سبع مرات. وأصيب من بينهم بخمس رصاصات أردته قتيلا.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن ضابط الشرطة، الذي كان خارج الخدمة، اتصل بطاقمه للدعم. قبل أن يتصل بهم مرة أخرى بعد بضع دقائق. وذلك لتحذيرهم من أنه استخدم سلاحه الناري.

وعلاوة على ذلك، تم وضع مرتكب الجريمة المزعوم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مقر شرطة سين سان دوني.

وقد مثل يوم الاثنين الماضي أمام قاضي التحقيق “لفتح تحقيق قضائي بتهمة القتل”.