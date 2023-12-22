7 ظواهر فلكية تسيطر على أول أيام الشتاء

يشهد اليوم الجمعة الذي يُعد أول أيام الشتاء، حدوث 7 ظواهر فلكية، كما حدد متخصصون في علم الفلك.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، الدكتور جاد القاضي. إن فصل الشتاء يستمر لمدة 89 يومًا.

وأول ظاهرة فلكية تتمثل في أن نهار اليوم ذروة فصل الشتاء، هو أقصر نهار في السنة. إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبًا. في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا.

وذكر “القاضي” في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن وثاني ظاهرة هي أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها فوق الأفق. وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

والظاهرة الثالثة، هي أنه خلال اليوم يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس. التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا. والظاهرة الرابعة أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، وفق ما أوضح “القاضي”.

والظاهرة السادسة تكمن فيما ذكره أن أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي. في نصف الكرة الشمالي والصيفي في نصف الكرة الجنوبي تكون معكوسة في ذات التوقيت. فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

والظاهرة السابعة تتمثل فيما قاله أشرف تادرس، إنه تزامنا مع الانقلاب الشتوي يقترن القمر مع كوكب المشتري. (عملاق المجموعة الشمسية)، حيث يراها المواطنون متجاورين في السماء، بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل. وسيظلان مرئيان طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الساعة 2:30 صباحا تقريبا.