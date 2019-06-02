7 عوامل رئيسية تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة أمريكية، أن هناك سبعة عوامل رئيسية ، يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحسب جمعية “القلب الأمريكية”، تشمل السلوكيات القابلة للتعديل، عدم التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وتناول الطعام الصحي.

وكذا ممارسة الأنشطة الرياضية، وتشمل القياسات الحيوية لضغط الدم والكوليسترول، والسكر في الدم.

حيث قام باحثون، من جامعات أمريكية، بدراسة مدى تأثير هذه التدابير السبع، على صحة القلب في المستقبل.

ووجد الباحثون، أن التزام الأشخاص بهذه العوامل، يحدد درجة صحة القلب والأوعية الدموية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون بيانات حوالي 75 ألف شخص من البالغين في الصين، الذين أكملوا استبيانات حول صحتهم وخضوعهم لاختبارات سريرية واختبارات معملية، خلال مدة الدراسة التي استمرت 4 سنوات.

وعلى مدار السنوات الخمس التالية، تابع الباحثون حالات الإصابة الجديدة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لدى المشاركين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين سجلوا نتائج جيدة في المقاييس السبعة، من حيث مدى الالتزام بها، كانت لديهم فرصة أقل لخطر الإصابة القلبية الوعائية، مقارنة بالأشخاص الذين لم يلتزموا بذلك.

كما وجد الباحثون أيضًا، أن تحسين هذه المقاييس بمرور الوقت، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وقال “شيانغ قاو”، قائد فريق البحث، إن “الدراسة تشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يقوا أنفسهم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، إذا حرصوا على متابعة هذه العوامل السبعة والالتزام بها”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية، تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة، يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.