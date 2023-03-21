7 فنانات مصريات يظهرن بالحجاب في مسلسلات رمضان 2023

ظهرت 7 فنانات مصريات خلال مسلسلات رمضان 2023 بالحجاب، لما يتطلبه الشخصية التي سيظهرون بها خلال أحداث هذه الأعمال الدرامية.

وتعود النجمة منى زكى إلى دراما رمضان المقبل بمسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة. حيث تظهر منى زكى بالحجاب ضمن أحداث العمل.

وتجسد شخصية “حنان” ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات. وبعد وفاة زوجها تنتقل إلى دمياط وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف. وتضطر للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها. بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين.

كما تشارك النجمة منة فضالى في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل. الأول جعفر العمدة مع محمد رمضان وتجسد خلاله شخصية نرجس وهى إحدى زوجاته. والثاني “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف وتجسد في أحداثه شخصية فاطمة. ورغم اختلاف طبيعة الشخصيتين تمامًا إلا أن العامل مشترك هو ظهور منة مرتدية الحجاب في العملين.

وتظهر النجمة مي كساب ضمن أحداث مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر. إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى “ثريا” خلال أحداث العمل، وتظهر بالحجاب لما يتطلبه شخصيتها.

وتشارك النجمتان نيللي كريم وجومانا مراد، في شهر رمضان بمسلسل “عملة نادرة”. حيث ترتدي نيللى كريم الحجاب بالشخصية التي تقدمها وتجسد دور سيدة تدعى (نادرة) وهي امرأة صعيدية.

كما تظهر النجمة جومانا مراد في شخصية سيدة صعيدية وهو الدور الذى يتطلب ارتدائها الحجاب.

وتجسد الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع” حيث ترتدى الحجاب بتجسيدها شخصية فتاة ريفية قليلة الوعي. وتخوض به السباق الرمضانى المقبل.

كما تظهر الفنانة هالة صدقي بالحجاب ضمن أحداث العمل الذى يعرض في رمضان، ويقوم بإخراجه خالد يوسف.