7 قتلى في حوادث المرور وإنقاذ 66 شخصا إختنقوا بالغاز خلال يومين

لقي 7 آشخاص مصرعهم وأصيب 330 آخرين في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في عدة ولايات من الوطن، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وخلال نفس الفترة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ وإسعاف 66 شخصا أصيبوا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

كما تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة جراء إستنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بالمدية.

وقامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ44 عملية تحسيسية متعلقة بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لفائدة المواطنين. بالإضافة إلى 18عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية والخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات أم البواقي، سكيكدة، بومرداس والجزائر. وسجلت وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر حريق متبوع بإنفجار لقارورة غاز البوتان بقرية سيدي علي شارف بسكيكدة.

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ولقي 21 شخصا وأصيب 930 أخرون في 837 حادث مرور وقع في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال الأسبوع الماضي.

و في حصيلة أسبوعية للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 الى 11 ديسمبر 2021، سجلت 22063 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1460 تـدخـل من أجل 837 حادث مرور أدت إلى وفاة 21 شخص و جرح 930 آخرين ثم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصــيلة في ولايــة المدية بوفاة 6 اشخاص في مكان الحادث و جرح 19 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 20 حوادث مرور.

بالمقابل قامت وحدات الحماية المدنية بـ 743 تدخلا سمحت بإخـــماد 413 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،