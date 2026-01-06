إعــــلانات
أخبار الجزائر

7 قتلى في حوادث المرور والغاز خلال يوم واحد!

بقلم أمينة داودي
7 قتلى في حوادث المرور والغاز خلال يوم واحد!
  • 67
  • 0

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3105 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت وحدات المدنية 183 تدخلا في حوادث المرور. أسفرت عن 194 جر يحًا و05 حالات وفاة.

أما بالنسبة لحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 04 تدخلات. أسفر عن 09 حالات تسمم وحالتي وفاة.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/FJb5F
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer