7 قتلى في حوادث المرور والغاز خلال يوم واحد!

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3105 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت وحدات المدنية 183 تدخلا في حوادث المرور. أسفرت عن 194 جر يحًا و05 حالات وفاة.

أما بالنسبة لحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 04 تدخلات. أسفر عن 09 حالات تسمم وحالتي وفاة.

