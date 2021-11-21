7 قتلى في حوادث المرور ووفاة شخص إختناقا بالغاز خلال يوم واحد

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وإلى غاية صبيحة اليوم الأحد، 2367 تدخل على إثر مكالمات الإغاثة. شملت حوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 96 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 07 اشخاص و إصابة 104 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. كما سجلت أثقل حصيلة بولاية تبسة بوفاة 03 أشخاص واصابة إثنين أخرين بجروح. على اثر انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بعمود كهربائي على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ، بلدية ودائرة تبسة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف وإنقاذ 06 أشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون. بكل من الأغواط المدية، والمسيلة.

في حين تم تسجيل حالة وفاة شخص على إثر إستنشاقه لغاز أحادي الكربون CO المنبعث من سخان الماء داخل المنزل. في المكان المسمى 11ديسمبر بعين البنيان في العاصمة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ 13 عملية تحسيسية. و9 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 03 حرائق حضرية بكل من الجزائر، عنابة، تڤرت. خلفت هذه الحرائق إصابة 05 أشخاص بصعوبة في التنفس على إثر حريق شب بمسكن فوضوي المتواجد بحي سيدي سالم بلدية البوني بعنابة.

وكذا إصابة شخص بصعوبة في التنفس وأصيب شخص آخر بحروق في مختلف أنحاء الجسم. على إثر حريق شب بمسكن بحي الأمير عبد القادر بتقرت.

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