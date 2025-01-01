7 قتلى في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 07 أشخاص حتفهم فيما أصيب 222 آخرين بجروح في حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى التراب الوطني.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية ، فقد سجلت وحداتها 180 تدخلًا، أسفرت هذه التدخلات. عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 222 آخرين بجروح.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت المصالح ذاتها 13 تدخلا تم خلالها إسعاف 38 شخصًا فيما تم تسجيل حالة وفاة.

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