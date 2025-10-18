7 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد!

لقي 7 أشخاص حتفهم فيما أصيب 270 آخرين، في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب مصالح الحماية المدنية.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3025 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت 216 تدخلاً، في حوادث مرور. أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 216 آخرين بجروح متفاوتة.

