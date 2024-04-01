استهدف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية المتلاصقة بالسفارة الإيرانية في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري إن العدوان أدى إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية بكامله، وقتل وإصابة كل من بداخله.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني في دمشق.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السفير الإيراني وعائلته لم يصابوا جراء الهجوم.

7 قتلى في قصف صهيوني استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق

ومن جهته، قال السفير الإيراني بدمشق إن الهجوم على القنصلية الإيرانية أدى لمقتل نحو 7 بينهم 3 عسكريين.

وأضاف أن الهجوم تم بستة صواريخ أطلقتها مقاتلات “إف 35” من جهة الجولان المحتل.