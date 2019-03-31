7 قتلى وأكثر من 60 جريحا في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت الطرقات الوطنية عبر عدة ولايات، وخلال الـ24 ساعة الماضية عدة حوادث مرور، أسفرت عن مقتل 7 اشخاص وجرح 63 آخر.

ووفق ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني في بيانات لها هذا الأحد، فقد سجلت اكبر حصيلة بالجلفة.

حيث هلك شخص وجرح 30 آخرين في حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين، يليه حادث بأم البواقي أين هلك شخصان وإصابة 7 أخرين.

وسجلت ولاية الشلف حصيلة بوفاة شخصين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 4.

ووقعت 4 حوادث مرور بغليزان، حيث قتل شخص وأصيب 25 آخر.

كما لقيت طفلة مصرعها و جرح امرأة في حادث سير بالعوينات في تبسة.