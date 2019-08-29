7 قتلى ومفقودين في فيضانات بإقليم تارودانت بالمغرب

خلفت أمس السيول الجارفة بجماعة إمي نتيارت التابعة لقيادة أضار بإقليم تارودانت قتلى ومفقودين أثناء مشاهدتهم مقابلة لكرة القدم.

ووصلت الحصيلة الأولية للفيضانات التي عرفتها عدد من مناطق إقليم تارودانت عشية الأربعاء إلى 7 قتلى ومفقود وأحد جرفته السيول.

وحسب موقع هسبريس المغربي، فقد قال مصطفى العراف عن الهيئأة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت إن الأمطار كانت غزيرة.

وأضاف ذات المتحدث، أن المواطنين تمكنوا من انتشال جثث سبعة ضحايا وإنقاذ أربعة آخرين وجرفت السيول القوية شخصا آخر.

وتابع :” مجموعة من الأشخاص كانوا يتابعون أطوار مباراة في كرة القدم بملعب تزيرت بجماعة إمي نتيارت بقبيلة إداونيضيف”.

غير أن المواطنين تفاجؤوا بسيول جارفة غير معتادة تجتاح المكان لم تترك لهم مجالا للهرب.

وأضاف العراف، أن الملعب يوجد في مجرى قديم للوادي بحيث لم تمر به المياه منذ أكثر من 40 عاما.