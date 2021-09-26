7 قتلى و178 جريح في حوادث المرور خلال يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2501 تدخل في عدة مناطق.من بينها 140 تدخل من أجل حوادث المرور خلفت 7 قتلى و178 جريح، أثقل حصيلة بباتنة بوفاة 3 أشخاص وإصابة إثنين آخرين في إصطدام بين سيارتين وسقوطهما في منحدر بالطريق الوطني رقم 87.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد تمكنت عناصرها من إخماد 5 حرائق على مستوى العاصمة، بجاية، قالمة، المدية و قسنطينة.أدت هذه الحرائق الى اصابة شخص بحروق في حريق شب داخل منزل الكائن بحي 408 مسكن بقالمة.واصابة 05 اشخاص بضيق في التنفس على اثر حريق عدادات كهربائية لعمارة متكونة من 09 طوابق بحي برحال رابح بقسنطينة.وتم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ثم تحويلهم الى المراكز الصحية من طرف اعوان الحماية المدني

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ46 عملية تحسيسية.و34 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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