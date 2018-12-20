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7 قتلى و324 جريح في 264 حادث مرور خلال أسبوع

الوطني
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7 قتلى و324 جريح في 264 حادث مرور خلال أسبوع
بقلم نسرين محفوف

لقي 07 أشخاص مصرعهم، وأصيب 324 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 264 حادث مرور، بالمناطق الحضرية، خلال أسبوع.

وفي الحصيلة الأسبوعية لحوادث المرور، سجلت مديرية الأمن الوطني وفاة 07 أشخاص وجرح 324 آخرين، خلال الفترة الممتدة بين 11 و17 ديسمبر 2018.

فيما توفي 13 شخصا وأصيب 288 آخر بجروح، في 241 حادث مرور، في الفترة الممتدة من 04 إلى 10 ديسمبر 2018.

وحسب المديرية فقد تسبب العنصر البشري بـ 95.45 % من هذه الحوادث، فيما كانت المركبة السبب بنسبة 3.14%.

أما الطريق والمحيط، فقد شارك بنسبة 1.14%، في هذه الحوادث.


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