7 قتلى و51 جريحا في 14 حادث مرور خلال يوم

لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 51 آخرون بجروح، في 14 حادث مرور، أمس الأربعاء، عبر 12 ولاية.

وحسبما أفاد به اليوم الخميس، بيان للدرك الوطني، فقد ألحقت هذه الحوادث، خسائر مادية معتبرة، بـ21 وسيلة نقل.

وتم تسجيل أخطر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وتبسة ببلدية الزرق، يضيف المصدر.

حيث خلف هذا الحادث 12 جريحا من بين المسافرين، تم إجلاؤهم إلى المؤسسة الصحية لعين البيضاء، حيث تلقوا العلاج اللازم.

كما تم تسجيل حادث مرور خطير آخر، على الطريق الوطني رقم 3، الرابط بين ورقلة والوادي، ببلدية الحجيرة “ورقلة”.

وسبب هذا الحادث جروحا مختلفة لسائقي وسيلتي النقل “حافلة وشاحنة نصف مقطورة”، ولـ18 مسافرا كانوا على متن الحافلة.

حيث تم إجلاؤهم إلى المستشفى المحلي، حيث تلقوا العلاج اللازم، في حين نقل أحدهم إلى مستشفى ورقلة.