7 مؤسسات إنتاجية تابعة للجيش في تظاهرة “موقار تندوف” الاقتصادية

تشارك، سبعة مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي، ممثلة ي مديرية الصناعات العسكرية، في التظاهرة الاقتصادية التجارية “موقار تندوف”.

وتمتد فترة التظاهرة التي أشرف على افتتاحها وزير التجارة سعيد جلاب، من 16 إلى 23 نوفمبر.

وحضر الافتتاح الرسمي للتظاهرة، كل من وزير التجارة الصحراوي، والمالي والموريتاني والسلطات العسكرية، والمدنية المحلية.

وتأتي مشاركة الجيش في هذه التظاهرة، تطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع رئيس الأركان احمد قايد صالح.

وتعتبر المناسبة،فرصة للإطلاع على الفضاء المخصص لوزارة الدفاع،واكتشاف ما يضمّه من منتجات متنوّعة، تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية.

وتساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني النوعي، عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات.

ويتعلق الأمر بقطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة.