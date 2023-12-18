7 محامين يتأسسون ضد عطال !

تأسس 7 محامين ضد الدولي الجزائري، يوسف عطال، في تهم “التحريض على الكراهية” التي يواجهها من طرف القضاء الفرنسي.

وبعد استجوابه لأزيد من ساعة كاملة، بمحكمة نيس الفرنسية، جاء الدور على الأطراف المدنية التي تبحث بكل الطرق عن توريط عطال، ودخلت غمار قضيته برفع شكوى ضده.

وحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسي، فإن الأطراف المدنية ضد عطال، ستكون ممثلة بـ 7 محامين، يتم في هذه الأثناء الاستماع إلى أقوالهم.

ويتعلق الأمر بكل من الرابطة الفرنسية لكرة القدم، و” le Crif Sud-Est” و” la Licra” و” l’observatoire juif de France”.