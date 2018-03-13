7 محطات للدفع بالطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية 2018

كشف وزير النقل عبد الغاني زعلان، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في إستغلال 7 محطات للدفع بالطريق السيار شرق -غرب، قبل نهاية السنة.

وأوضح زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، أن إستغلال هذه المحطات سيكون نهاية السنة.

الوزير أوضح بأنه من المتوقع الانتهاء قبل نهاية 2018 من أشغال تركيب التجهيزات التي تشمل نظام الدفع، نظام تسيير حركة

المرور، نظام الرصد الجوي.

بالإضافة إلى نظام الإتصال الداخلي نظام المراقبة بالفيديو، شبكة الألياف البصرية، شبكة الإرسال، شبكة الإتصال بالطوارئ إذاعة الطريق السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة.

ويجري حاليا إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحولات و7 محطات دفع على مستوى الطريق السياري حسب الوزير.

ويترافق ذلك مع إنجاز 42 محطة خدمات و35 فضاء راحة و 22 مركز صيانة واستغلال يغطي كل مركز منها شطرا من الطريق يمتد من 65 إلى 75 كم .

مما يسمح بالتدخل في حالة حصول طارئ خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير.