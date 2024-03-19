7 مسابح ستدخل حيز الخدمة خلال الصيف بالعاصمة

أكد والي العاصمة عبد النور رابحي، أن هنالك العديد من المسابح شبه أولمبية ستدخل حيز الخدمة قريبا تحسبا لموسم الإصطياف.

وقام والي العاصمة أمس الإثنين بزيارة تفقدية إلى عدة بلديات في إطار إستراتيجية الوصول إلى إنجاز مسبح على مستوى كل بلدية بالعاصمة في آفاق سنتي 2025 و2026. وتقريب هذه المنشآت من مقر إقامة المواطنين. وكذا استقطاب عدة مواهب رياضية مستقبلا. أين تم الانتهاء على مستواها من أشغال إنجاز مسابح شبه أولمبية، ستكون في خدمة ساكنة المنطقة قريبا.

واستهل الوالي زيارته بالمسبح شبه أولمبي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة الموجه لمختلف الفئات العمرية يتضمن حوضين للسباحة (حوض للمتسابقين و حوض للمبتدئين)، قاعة رياضة للرجال، وأخرى للنساء. حيث و بعد معاينة الأشغال التي تشارف على الانتهاء، شدد الوالي على التعجيل في وضع التجهيزات تحسبا لوضع المسبح حيز الخدمة قبل حلول موسم الاصطياف.

كما تنقل الوالي إلى شعايبية بأولاد الشبل، أين وقف على وتيرة إنجاز مسبح شبه أولمبي. وأمر بالعمل وفق نظام التناوب لتسليم المشروع قبل حلول موسم الاصطياف. واستغلال المساحة المتواجدة داخل موقف السيارات في إنجاز ملعب جواري. على أن تنتهي الأشغال به قبل دخول المسبح حيز الخدمة.

وتنقل بعدها الوالي إلى المسبح شبه أومبي ببلدية سيدي موسى والتي يعرف نسبة تقدم في الاشغال بـ 98 %. وأمر بالعمل وفق نظام التناوب 2ˣ8 لتسليم المشروع قبل حلول موسم الاصطياف.

لتختتم الزيارة في مشروع إنجاز مسبح شبه أولمبي ببلدية المحمدية، حيث عاين الوالي وتيرة الأشغال. أين أبدى ارتياحه عن نسبة تقدمها. وشدد على ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتسليم المشروع وفق الآجال التعاقدية.

7 مسابح ستدخل حيز الخدمة

للإشارة ستدخل 7 مسابح حيز الخدمة مع حلول موسم الإصطياف وهي مسبح بالسويدانية، هراوة، عين طاية، سيدي موسى، عين المالحة بجسر قسنطينة، سيدي موسى والكاليتوس. كما أن ثلاثة مسابح ستعرف إنطلاق الأشغال بعد استكمال الإجراءات الإدارية وهي مسبح بباش جراح- بوروبة ، وبرج البحري. ناهيك عن 3 مسابح في طور الإنتهاء من الدراسة وهي مسبح ببلدية عين البنيان، برج الكيفان، وسيدي عبد الله.