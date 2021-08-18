7 مشتبه فيهم  بإضرام النار بغابات تبسة وقالمة أمام محكمة سيدي امحمد

مثل اليوم سبعة مشتبه فيهم بإضرام الحرائق في الغابات للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ، وحسب المعلومات التي تحوزها فقد تم إحضار 6 أشخاص موقوفين من بينهم 4 قصر تم تقديمهم أمام الجهات القضائية من قبل فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.

وحسب ذات المصادر فإن المتهمين وجهت لهم تهم إضرام النار بغابات تبسة كما تم إحضار شخص آخر موقوف من قبل عناصر الدرك الوطني متسبب في إضرام النار بغابات ڨالمة .

وأكدت ذات المصادر أن المشتبه فيهم يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد من أجل التحقيق معهم .