7 مصابين إثر اصطدام سيارتين سياحيتين في قسنطينة

خلف حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين 7 مصابين من كلا الجنسين أعمارهم 06 و44 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

أين تم اسعافهم في عين المكان مع نقلهم إلى كل من مستشفى ديدوش مراد والقطاع الصحي حامة بوزيان.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى المخوض دائرة الحامة بوزيان.

حيث تدخلت اسعافات الحماية المدنية فور وقوع الحادث اين قامت بإخماد الحريق الذي شب بمحرك احدى السيارات فيما باشرت المصالح الامنية اجرائتها اللازمة