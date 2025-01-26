7 مقاعد.. بيستون تُطلق سيارات عائلية لأول مرة بالجزائر

أطلقت علامة “بيستون الصينية” للسيّارات بالجزائر، سيارات عائلية بـ7 مقاعد، لأول مرة في الجزائر.

ويتعلق الأمر بسيارات “M9″، العائلية الفاخرة، بـ7 مقاعد، لتجربة عائلية مميزة.

وكانت علامة “بيستون الصينية” للسيّارات بالجزائر، قد أطلقت نهاية شهر ديسمبر الماضي، موقعا رسميا لها من أجل إستقبال الطلبيات.

وأكدت بيستون الصينية أنه سيتم إستقبال الطلبيات المبدئية لعلامة باستون، عبر الموقع الرسمي للعلامة.

كما أعلنت شركة بيستون الجزائر، الممثل الحصري لعلامة بيستون الصينية في الجزائر، بداية شهر ديسمبر 2024، استلامها محاضر المطابقة للنماذج الأولية للسيارات التي ستسوق في السوق الجزائرية.

وتعتبر علامة “بيستون الصينية ” للسيّارات تابعة لمجموعة السيارات الصينية “فاو”.

وللتعرف أكثر على موقع بستون إضغط على الرابط التالي: https://bestune-algerie.com/